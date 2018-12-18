Порошенко предостерегает от захвата храмов, которые находятся в подчинении русской церкви

Президент считает, что главное сейчас - не наделать ошибок, ведь Кремль хочет, чтобы в Украине началась религиозная война.

Президент Петр Порошенко предостерегает от радикальных действий и захвата храмов, находящихся в подчинении Русской православной церкви в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Тернополе во время встречи с преподавателями и студентами местных вузов.

«Я хочу предостеречь отдельных радикалов, которые завтра пойдут отбирать храмы. Этого нельзя делать. Вы храмы отбираете не у Москвы, а в общины. Работать надо с общиной. Убедить надо и объяснить: если уже есть каноническая Украинская церковь, зачем вам бродить где-то, переходите к нам. Мне очень по душе слова митрополита Епифания, который говорит, что мы идем ко всем украинцам с любовью, молитвой и верой в Бога», - сказал президент.

Он прогнозирует, что переход отцов и мирян из Русской православной церкви в Украине в объединенную украинскую церковь не будет быстрым.

«Но этот процесс не остановить. Увеличивается количество мирян и священников, которые уже не хотят слушать приказы Кремля. Главное сейчас - не наделать ошибок. Потому Кремль очень хочет, чтобы у нас была религиозная война, чтобы пролилась кровь. Мы этого не допустили накануне Объединительного собора. Тем, кто хотел привлечь «титушек» и бабушек в красных платочках, - им это не удалось. Дайте украинцам самим выбрать дорогу к Богу, и они это сделают», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, после получения томоса объединенную украинскую православную церковь будет ждать сложный этап.

«Мы сейчас в начале строительства, тяжелая работа впереди. Все, чтобы было до этого, было сделано Божьей волей и волей вселенского патриарха. И немного усилиями президента и патриарха Филарета. Сейчас нам надо держаться вместе, и церковь играет в этом важную роль. Почему украинское государство проиграло 100 лет назад, когда появилась УНР? Почему не хватило единства? Украина всегда проигрывала, когда начиналось московская нашествие. Сейчас впервые мы сумели себя защитить и создать единую церковь. И очень важно объединиться, в этом наша сила», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.