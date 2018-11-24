В УПЦ Московского патриархата прокомментировали решение Минюста относительно Почаевской лавры

Председатель юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Бахов заявил, что на сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры братией мужского монастыря УПЦ МП «является действующим и не отмененным».

Председатель юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Бахов заявил, что комплекс сооружений Почаевской лавры и продолжает находиться в законном пользовании мужского монастыря УПЦ МП, несмотря на решение Министерства юстиции об отмене соответствующей регистрации.

Об этом Бахов написал на своей странице в Facebook.

«Почаевская лавра и в далее находится в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря Украинской православной церкви», - отметил он.

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По словам Бахова, на сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Свято-Успенской Почаевской лавры братией мужского монастыря УПЦ МП «является действующим и не отмененным».

По мнению Бахова, решение Минюста об отмене государственной регистрации (исключения из реестра записи) относительно права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользования от 2003 года.

Бахов утверждает, что право на пользование сооружениями Почаевской лавры, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации. Поэтому, по его убеждению, отмена государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ МП права на пользование сооружениями лавры.

Кроме того, представитель УПЦ МП отметил, что решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

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Как сообщал УНИАН, 6 ноября депутаты Тернопольского облсовета обратились в Министерство юстиции, Управление СБУ в Тернопольской области и прокуратуру с просьбой дать оценку факту незаконной регистрации права пользования 6 постройками Свято-Успенской Почаевской лавры, которую недавно осуществил регистратор КП «Струсовское» в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, обеспечив аренду лавры УПЦ МП до 2052 года.

16 ноября на Тернопольщине полиция начала расследование по факту возможных злоупотреблений при передаче в пользование недвижимого комплекса Почаевской лавры УПЦ МП.

23 ноября комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации отменила решение о государственной регистрации права на пользование комплексом сооружений Почаевской лавры за религиозной организацией «Почаевская Свято-Успенская Лавра». Члены комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил госрегистрацию права на пользование комплексом сооружений Почаевской лавры с нарушениями требований действующего законодательства.