Приглашенные на встречу с президентом архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре – Киевский патриархат

Утром состоялось собрание Синода МПвУ, содержавшее очевидный намек: те, кто не подчинится распоряжению московской митрополии, сегодня же лишатся должности.

Архиереи Украинской православной церкви Московского Патриархата так и не отправились на встречу с президентом Украины Петром Порошенко в Украинском доме.

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Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

«В то время, как в 14 часов в Украинском доме должна была бы начаться встреча Президента Украины с епископатом Московского Патриархата - приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в Лавре», - отметил он.

«Утром собирался Синод МПвУ. С очевидным намеком: кто из архиереев не подчинится распоряжению Митрополии (по факту же - инструкциям из Москвы) - тот решением Синода сегодня же лишится должности», - отметил представитель УПЦ МП.

Как сообщал УНИАН, сегодня должна состояться встреча президента Украины Петра Порошенко с епископами УПЦ Московского патриархата. Начало встречи было запланировано на 14:00.