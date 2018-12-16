Митрополит Епифаний провел первую литургию как председатель единой Православной церкви Украины (видео)

По итогам Объединительного собора украинских церквей митрополита Епифания избрали главой Православной церкви Украины.

В Михайловском Златоверхом соборе Киева началась первая литургия предстоятеля поместной Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Прямую трансляцию ведет Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, по итогам Объединительного собора украинских церквей митрополит Епифаний избран предстоятелем Православной церкви Украины. За него во втором туре проголосовало большинство архиереев, принимавших участие в Соборе. Ему также предоставили титул митрополита Киевского и всея Украины.

В своем обращении после собора Епифаний призвал всех украинских архиереев присоединиться к единой поместной церкви.

"Я бы хотел призвать всех наших братьев-архиереев, всех верных, к вновь созданной единой украинской православной церкви. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем всех к единению, мы призываем всех быть в этой признанной единой поместной украинской православной церкви", - подчеркнул митрополит.