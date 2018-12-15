Глава новой Православной церкви в Украине митрополит Епифаний: кто он (фото)

Епифаний избран на Объединительном соборе украинских православных церквей.

Объединительный собор 15 декабря 2018 года избрал главу новой единой Православной церкви в Украине. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. 6 января 2019 года глава новосозданной объединенной церкви вместе с президентом полетит в Стамбул, где Варфоломей вручит томос об автокефалии — процедуру получения церковной независимости будет завершено.

Как пишет Громадське, митрополит Епифаний является «правой рукой» Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он молодой — 39 лет. В миру — Сергей Думенко, он родился в селе Волково Ивановского района Одесской области в семье рабочих. Учился в Киевской духовной семинарии и в Киевской духовной академии. Епифаний также учился в Афинском университете на специальности философия.

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Наставником Епифания был Архиепископ Ровенский и Острожский УПЦ КП Даниил.

«Желание стать монахом возникло еще во время учебы в семинарии. Знал, что это очень ответственно. Конечно, было страшно. Но во время преподавания в Ровенской духовной семинарии жизненный выбор состоялся – я однозначно решил принять монашество. Большую поддержку в этом оказал митрополит Даниил (Чокалюк), который был моим духовным наставником. Поэтому уже после обучения в Афинах я принял монашеский постриг в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре», —рассказывает Епифаний.

Заниматься делами УПЦ КП начал в 2008-ом. Через 5 лет Филарет своим приказом назначил Епифания митрополитом с титулом "Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский", а в 2017 году он стал митрополитом Переяславским и Белоцерковским.

Епифаний является членом Национального Союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, а также ректором Киевской православной богословской академии.

О создании украинской поместной церкви Епифаний говорил еще в 2013-ом. В одном из интервью он отметил, что от РПЦ к УПЦ КП поступают предложения относительно объединения: «Да они не подходят, потому что мы не желаем быть под омофором Московской патриархии. Нас не удовлетворяет и то, чтобы мы стали экзархатом или митрополией Константинопольского патриархата. Потому что тогда будут две признанные украинские церкви: Украинская православная церковь Московского патриархата и Украинская православная церковь Константинопольского патриархата. А где же тогда будет настоящая Украинская православная церковь? Тогда не будет украинской церкви. А будут церкви разного подчинения. Поэтому мы должны создать свою Поместную Украинскую Православную Церковь».

«Преимуществом Епифания является тот факт, что он хорошо знает административную составляющую развития церкви,— объясняет религиовед Юрий Черноморец. К тому же, митрополит имеет очень умеренный характер и знает греческий язык, что теоретически позволит проводить прямые переговоры с Вселенским патриархатом».

На роль предстоятеля новой украинской церкви также претендовали митрополит Луцкий и Волынский Михаил от УПЦ КП. От УПЦ МП кандидатом был митрополит Винницкий и Барский Симеон. УАПЦ не выдвинула кандидатов — ее глава митрополит Макарий взял самоотвод. Макарий рассказал, что Вселенский патриархат попросил его и главу УПЦ КП Филарета не баллотироваться на пост главы новой украинской церкви.

На Объединительном соборе также утвердили устав новой церкви. Тысячи людей пришли на Софийскую площадь, чтобы принять участие в событии.

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11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь. Также Синод признал недействительным анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий.

15 октября синод РПЦ в Минске решил разорвать отношения с Константинополем. Константинополь, со своей стороны, отказался разрывать отношения с РПЦ.

Поместная церковь — это объединение всех православных верующих, которое создается по территориальному принципу. Поместная церковь выступает в противовес вселенской, становится независимой и самоуправляющейся территорией определенного государства и обычно согласуется с политико-административным делением и государственными границами.

Автокефальная церковь будет называться Православная церковь в Украине.