В Херсонской области отменили региональный статус русского языка

За это решение на сессии в пятницу проголосовали 45 депутатов облсовета.

Депутаты Херсонского областного совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Как передает корреспондент УНИАН, За это решение на сессии в пятницу проголосовали 45 депутатов облсовета.

В частности, депутаты признали утратившим силу решение совета VІ созыва от 17 августа 2012 года № 553 «О первоочередных мерах по выполнению в Херсонской области Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», которым русскому языку был присвоен статус регионального.

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Контроль за выполнением решения возложен на постоянную комиссию областного совета по вопросам регламента, депутатской деятельности и этики, защиты прав и свобод человека, законности и правопорядка, борьбы с коррупцией, по вопросам местного самоуправления и административно-территориального устройства.

Ранее УНИАН сообщал, что Харьковский областной совет на прошлой неделе проголосовал за отмену своего решения от 2012 года, которое предоставило русскому языку статус регионального.

В феврале этого года Конституционный Суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» (известный как «закон Кивалова-Колесниченко») не соответствующим Основному закону. Представление о конституционности закона поступило в КСУ в июле 2014 года; в октябре было открыто производство по делу о его соответствии Конституции.

Справка УНИАН. Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусмотрено, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей.

В свое время принятие закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Верховная Рада 23 февраля 2014 года признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года. Однако тогдашний и.о. президента Украины и председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену этого закона.