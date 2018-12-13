В Харьковской области русский язык лишили статуса регионального

Решение об отмене было консолидированным - за него проголосовало три четверти всех депутатов облсовета.

Харьковский областной совет на прошлой неделе проголосовал за отмену своего решения от 2012 года, которое предоставило русскому языку статус регионального.

Читайте такжеЭксперт рассказал, когда произойдут похороны идеи "русского мира"

Об этом в Facebook сообщил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах.

«На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 года о том как и где употреблять русский язык. Т.е. фактическая регламентация его регионального статуса», - отметил он.

По его словам, решение об отмене было консолидированным - за него проголосовало 3/4 всех депутатов и даже большинство фракций «Оппоблока» и «Видродження».

Булах также предоставил ссылку на соответствующее решение облсовета, принятое 6 декабря. Решение о предоставлении русскому языку регионального статуса было принято облсоветом 30 августа 2012 года.

В июле сообщалось, что в Николаевской области русский язык через суд лишили статуса регионального.

Напомним, в феврале этого года Конституционный Суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» (известный как «закон Кивалова-Колесниченко») не соответствующим Основному закону. Представление о конституционности закона поступило в КСУ в июле 2014 года; в октябре было открыто производство по делу о его соответствии Конституции.

Справка УНИАН. Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусмотрено, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей.

В свое время принятия закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Верховная Рада 23 февраля 2014 года признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года. Однако тогдашний и.о. президента Украины и председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену этого закона.