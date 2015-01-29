Россиянку обвинили в госизмене в пользу Украины

Против жительницы Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту государственной измены в пользу Украины. Светлана Давыдова в апреле 2014 года обратилась в украинское посольство, рассказав, что соседняя с ее домом военная часть опустела и солдаты могли быть направлены в Донецк. Сейчас она находится в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает Коммерсантъ.

В 8:30 21 января в дверь квартиры Анатолия Горлова и Светланы Давыдовой на улице 1-я Бозня города Вязьмы Смоленской области позвонили. «В глазке я увидел нашего участкового. Он через дверь сказал, что на нас жалуются соседи. У нас семеро детей, но часть к тому моменту ушла в школу, а часть еще спала»,— вспоминает Горлов.

Когда он открыл дверь, вместо участкового в квартиру ворвались люди в черном камуфляже. Зашедший следом мужчина в штатском показал удостоверение следователя по особо важным делам 1-го отдела следственного управления ФСБ РФ полковника юстиции Михаила Свинолупа. Следователь Свинолуп заявил Светлане Давыдовой, что она задержана по делу №221–601, возбужденному по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

«Светлану тут же увели, а дома начался обыск»,— рассказывает Горлов. После нескольких часов следственных действий сотрудники ФСБ вынесли из дома все записные книжки, компьютер и ноутбук.

В конце сентября 2014 года Минобороны ответило на обращение депутата Дмитрия Гудкова о «слухах, касающихся действий российских военнослужащих на территории Украины». Замминистра обороны Николай Панков в письме депутату подчеркнул, что «данные слухи» распространяются в основном зарубежными СМИ, в то время как Россия «не является стороной конфликта» в Украине. Награждение 76-й десантно-штурмовой дивизии чиновник объяснил «славной героической летописью» боевого соединения.

Спустя день муж Светланы Давыдовой узнал, что она этапирована в Москву, где Лефортовский районный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее дело зарегистрировано в базе данных на официальном сайте суда под номером 3/1–10/2015. В карточке дела указано, что ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста удовлетворено.

По словам Анатолия Горлова, суд не стал учитывать наличие у Светланы Давыдовой семи малолетних детей и направил ее в СИЗО «Лефортово». «Я даже толком не знаю, что было на суде, поскольку мне сказали сначала, что ее увезли в Смоленск, и я потерял день на ее поиски»,— говорит он.

Суть уголовного дела сводится к следующему. По данным ФСБ, в апреле 2014 года Светлана Давыдова заметила, что воинская часть №48886, расположенная по соседству с ее домом, фактически опустела. В этой части дислоцируется 82-я отдельная радиотехническая Краснознаменная ордена Александра Невского бригада ГРУ.

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«Потом она поехала в центр по делам и в маршрутке увидела одного из служащих этой части. Понять, что он оттуда, было нетрудно: он на всю маршрутку по телефону об этом рассказывал»,— рассказывает Горлов. В частности, в телефонной беседе мужчина говорил своему собеседнику, что его с сослуживцами «небольшими группами переправляют в Москву, обязательно в штатском, а оттуда дальше в командировку». Светлана Давыдова, активно интересовавшаяся ситуацией на востоке Украины, решила, что речь идет именно о командировке в Донецк.

Вернувшись домой, она рассказала обо всем мужу, а затем решила позвонить в украинское посольство в Москве. «Она даже себе записку написала про все это, ее теперь подшили к делу. Света позвонила украинцам и сказала, что располагает такими данными и хочет предотвратить возможные жертвы»,— вспоминает муж арестованной.

С представителями посольства сегодня связаться не удалось, но Анатолий Горлов утверждает, что сотрудники дипмиссии обещали принять информацию к сведению. «Света вообще против этой войны, но я бы не сказал, что мы какие-то активные участники антивоенных митингов и оппозиционеры. Она раньше состояла в КПРФ, но потом ушла растить детей. Не понимаю, как ФСБ это все стало известно»,— сказал Горлов.