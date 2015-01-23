ФСБ задержала трех крымских татар, направлявшихся из Крыма в Украину

Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook.

«На протяжении нескольких часов на КПП "Армянск" оккупационными властями удерживаются члены Меджлиса крымско-татарского народа Абмеджит Сулейманов, Эскендер Бариев и активист крымско-татарского национального движения, политзаключенный времен СССР Синавер Кадыров, направлявшееся из Крыма на материковую часть Украины», - написал Чубаров.

Читайте такжеС начала аннексии Крым покинули 10 тысяч татар По его словам, «с каждым из задержанных в отдельности проводят часовые «беседы» представители ФСБ. Известно, что в числе обвинений фигурирует и непринятие Сулеймановым, Бариевым и Кадыровым гражданства России».