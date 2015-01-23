ФСБ задержала трех крымских татар, направлявшихся из Крыма в Украину
11:44, 23 января 2015Общество
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Председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявляет, что ФСБ России задержала трех крымскотатарских активистов, направлявшихся из Крыма на материковую часть Украины.
REUTERS
Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook.
«На протяжении нескольких часов на КПП "Армянск" оккупационными властями удерживаются члены Меджлиса крымско-татарского народа Абмеджит Сулейманов, Эскендер Бариев и активист крымско-татарского национального движения, политзаключенный времен СССР Синавер Кадыров, направлявшееся из Крыма на материковую часть Украины», - написал Чубаров.
Читайте такжеС начала аннексии Крым покинули 10 тысяч татар По его словам, «с каждым из задержанных в отдельности проводят часовые «беседы» представители ФСБ. Известно, что в числе обвинений фигурирует и непринятие Сулеймановым, Бариевым и Кадыровым гражданства России».
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