В Крыму цена бензина А-95 превысила 6 грн.

В Крыму цена на бензин марки А-95 превысила отметку 6 грн. за литр.

Как передает корреспондент УНИАН, ряд крупных топливных компаний Крыма на этой неделе установили на своих автозаправках цену на литр бензина А-95 в размере 6 грн. и выше (максимальная цена на сегодня - 6,25-6,3 грн.).

Крымские нефтетрейдеры отмечают, что 6 грн. за литр А-95 - не предел. По прогнозам, к концу марта цена литра бензина составит 6,30 грн. (по пессимистическим прогнозам – достигнет 7 грн.).

Увеличение стоимости бензина на АЗС крымские нефтетрейдеры объясняют повышением оптовых закупочных цен на нефтепродукты.

«Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод отпускают нам бензин по цене 5,65-5,70 грн. Это без учета подачи вагонов, без хранения, без учета поставки автотранспортом на заправки», - отметил в беседе с корреспондентом УНИАН вице-президент корпорации «ТЭС» Сергей БЕЙМ.

По словам С.БЕЙМА, цена 6 грн. – «это полумера». «Максимум - неделю мы выдержим на каких-то средних запасах», - добавил он. «Если заводы не снизят цену, а они, скорее всего, не снизят, потому что они все-таки ориентируются на мировые цены на нефть, то и мы вынуждены будем на уровне 6,20-6,30 поставить цены», - заявил С.БЕЙМ.

Как сообщила корреспонденту УНИАН главный специалист 1-го отдела исследований и расследований территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в Крыму Ирина ЕФИМОВА, ряд операторов проинформировали комитет о повышении цен, объяснив это тем, что "закупочная цена у поставщиков возросла, увеличились транспортные расходы, нестабильная ситуация на мировом рынке". "Баррель растет, поставщики, в свою очередь, поднимают цены и, соответственно, вынуждены поднимать цены и наши операторы", - сказала главный специалист.

На вопрос, обоснованно ли поднятие цен на бензин в Крыму, И.ЕФИМОВА ответила: «Можно сказать, что да». При этом она особо подчеркнула, что территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины в Крыму продолжает следить за ситуацией, сейчас проводится проверка ряда топливных фирм.

По данным консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев), с 7 по 14 марта средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 4,1-4,3% (в среднем на 4,2%).

На сегодняшний день в нескольких регионах Украины цена бензина достигла отметки 6 грн. литр., в частности в Днепропетровске и Сумах.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в ситуации с ростом цен на бензин должны разобраться Антимонопольный комитет и Генеральная прокуратура.

Она подчеркивала, что в Украине приватизированы все нефтеперерабатывающие заводы, АЗС также находятся в частных руках. При этом Ю.ТИМОШЕНКО высказала сожаление, что до сегодняшнего дня не назначен новый руководитель Антимонопольного комитета, «который бы мог разобраться с монопольными явлениями на этом рынке».

Справка УНИАН. На сегодня два (Херсонский и Одесский) из шести украинских нефтеперерабатывающих заводов находятся на реконструкции. Одесский НПЗ намерен в апреле возобновить переработку сырья.

Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута. По данным Минтопэнерго, импортные нефтепродукты в общем объеме потребления составляют 30-35%. Треть из них ввозится из России, а остальные поставляются нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси, Литвы, Болгарии и др.