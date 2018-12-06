Порошенко напомнил о подвигах украинских десантников в войне с российскими оккупантами

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что бойцы десантно-штурмовых войск прославились в боях с российскими агрессорами за гору Карачун и Саур-Могилу, при обороне Донецкого и Луганского аэропортов, освобождении и удерживании стратегически важных объектов и населенных пунктов.

Президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко напомнил о подвигах бойцов десантно-штурмовых войск.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь в выступлении главы государства перед воинами десантно-штурмовых войск Вооруженных сил во время рабочей поездки в Житомирскую область.

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«Если взглянуть на современную историю Вооруженных сил Украины, то нет в ней ни одной страницы, где бы речь не шла о вас и ваших подвигах. Вы прославились в боях с российскими агрессорами за гору Карачун и Саур-Могилу, в обороне Донецкого и Луганского аэропортов. Воины-десантники героически боролись за освобождение и удерживание стратегически важных объектов и населенных пунктов, в частности: Лисичанска, Славянска, Краматорска, Красного Лимана, Рубежного, Северодонецка, Бахмута и многих других», - сказал Порошенко.

Он вспомнил беспрецедентный рейд 95-й отдельной аэромобильной бригады по тылам российско-террористических войск в августе 2014 года, осуществленный при поддержке 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

«Командовали 95-й бригадой нынешний командующий ДШВ, Герой Украины, генерал Михаил Забродский, прославивший украинского воина-десантника, 25-бригадой - тогда еще полковник Юрий Содоль, который вчера получил уже генерал-лейтенанта, а отдельным батальоном командовал тогда еще подполковник Евгений Мойсюк, который также вчера получил звание генерала. Это генералы, которые выросли в боях, которые представляют славу украинского войска, которые сегодня являются гордостью Украины», - сказал президент.

Верховный главнокомандующий напомнил, что тогда украинские войска прорвали линию обороны врага, прошли с боями вдоль границы почти 500 километров, уничтожили немало военной техники и личного состава, а в качестве трофеев захватили немало вооружения.