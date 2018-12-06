Порошенко: на сборы резервистов записалось в 2-3 раза больше, чем необходимо

3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных.

В сборах резервистов выразили желание принять участие в 2-3 раза больше мужчин, чем необходимо.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом президент Петр Порошенко сказал во время рабочей поездки на Житомирщину, выступая перед десантниками.

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По словам главы государства, сборы резервистов, которые продолжаются в эти дни в областях, где действует правовой режим военного положения, продемонстрировали высокую готовность и желание граждан стать на защиту государства. В некоторые военкоматы пришло в два, иногда в три раза больше резервистов, чем нужно.

«Это – показатель того высокого авторитета, которым пользуется украинская армия. Это – индикатор того, насколько качественно за прошедшие годы она изменилась, насколько окреп дух патриотизма среди украинцев», - убежден глава государства.

Как сообщал УНИАН, с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных.