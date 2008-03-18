Нацбанк сохранит курс гривни к доллару

Национальный банк Украины считает не целесообразной ревальвацию гривни в настоящее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил исполнительный директор НБУ по вопросам банковского надзора Александр КИРЕЕВ.

"Мы можем укрепить гривню, но у нас и так отрицательное сальдо торгового баланса. Спровоцировать еще больший разрыв? Но потом удержится ли гривня на 5,05? Я не уверен. Поэтому в период экономической неуверенности начинать расшатывать дерево - это очень опасное занятие", - сказал он.

А.КИРЕЕВ подчеркнул, что доллар является валютой страны с одной из наиболее мощных экономик мира, а темпы инфляции в Украине существенно выше, чем в США, что не дает оснований говорить об укреплении гривни в настоящее время.

Напомним, Национальный банк Украины с 21 апреля 2005 года укрепил официальный курс гривни сразу на 14 копеек до 5,0500 UAH/USD и с тех пор сохраняет его на таком уровне.

На следующий день, в своем выступлении в Верховной Раде председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что гривня недооценена на 75-49%, и что оптимальный курс на то время должен был составлять 3,8 UAH/USD.