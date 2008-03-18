Среди украинских военных в Косово потерь нет

Военнослужащие национальной составляющей совместного украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат” многонациональной тактической группы “East” сил КФОР не принимали участия в событиях в Косовской Митровице.

Об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства обороны Украины, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что сегодня на портале интернет-телевидения INTV был опубликован материал “В Багдаде все спокойно”? А в Косово?”, в котором автор обвинил высоких должностных лиц Вооруженных Сил Украины в введении в заблуждение руководства государства и украинского общества относительно ситуации в Косово.

В связи с этим Управление пресс-службы Министерства обороны Украины уполномочено заявить следующее.

На сегодняшний день в Косово от Украины находится два миротворческих контингента: от Вооруженных Сил Украины - национальная составляющая украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат” многонациональной тактической группы “East” сил КФОР и от Министерства внутренних дел Украины – Специальное миротворческое подразделение, входящее в состав Международной полиции ООН.

Каждый из этих миротворческих контингентов подчиняется разным международным структурам, выполняет разные задачи и имеет свои зоны ответственности.

Так, территория муниципалитета Косовская Митровица, где произошли столкновения между представителями сербского населения и полицией ООН, находится на севере Косово и входит в зону ответственности многонациональной тактической группы “North” сил КФОР, основу которой составляет французский миротворческий контингент.

Зона ответственности национальной составляющей украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат” многонациональной тактической группы “East” сил КФОР – территория муниципалитета Штрпце – находится на юго-востоке Косово.

В разных регионах Косово ситуация складывается по-разному. И даже во время нарушений общественного порядка в Косовской Митровице ситуация в зоне ответственности национальной составляющей “УкрПолбата” остается спокойной и контролируемой, о чем в своих сообщениях информирует Управление пресс-службы Министерства обороны Украины.

Об этом свидетельствует также и то, что в эти дни продолжается плановая ротация польской национальной составляющей “УкрПолбата”. Если бы ситуация в зоне ответственности украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат” была угрожающей, командование сил КФОР перенесло бы сроки проведения ротации польских миротворцев.

Управление пресс-службы Минобороны отмечает, что автор материала “В Багдаде все спокойно”? А в Косово?” не разобрался во всех перипетиях обстановки в Косово, в местах дислокации и особенностях задач Специального миротворческого подразделения МВД Украины и миротворческого контингента Вооруженных Сил Украины.

Минобороны напоминает, что украинские миротворческие подразделения от Вооруженных Сил Украины выполняют задачи в Косово с 1 сентября 1999 года.

Зона ответственности совместного украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат” многонациональной тактической группы “East” сил КФОР - территория муниципалитета Штрпце на юго-востоке Косово.

В целом в состав сил КФОР в Косово входят почти 16 тысяч военнослужащих из 34 стран мира.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Косово в городе Митровица произошло столкновение противников факта провозглашения независимости Косовому с полицейскими силами ООН.

В результате вооруженного нападения получил ранения 21 работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово. Один из раненых украинцев, И.КИНАЛЬ (1982 года рождения), умер.

Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует 21 марта рассмотреть вопрос безопасности украинских миротворцев в Косово.