Ринат Ахметов проведет брифинг в Академии наук

16:05, 18 марта 2008
Общество
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Фонд представит финансовый отчет

19 марта в конференц-зале Национальной Академии наук Украины состоится презентация годового отчета деятельности Благотворительного Фонда "Развитие Украины" за 2006-2007 гг.

Руководство фонда  подобьет итоги работы и представит полный финансовый отчет. Благотворители также представят направления и проекты Фонда на 2008 год.  После презентации состоится брифинг для СМИ при участии президента БФ "Развитие Украины"  Рината Ахметова и  директора фонда Анатолия Заболотного.

 

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