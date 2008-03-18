Ринат Ахметов проведет брифинг в Академии наук

19 марта в конференц-зале Национальной Академии наук Украины состоится презентация годового отчета деятельности Благотворительного Фонда "Развитие Украины" за 2006-2007 гг.

Руководство фонда подобьет итоги работы и представит полный финансовый отчет. Благотворители также представят направления и проекты Фонда на 2008 год. После презентации состоится брифинг для СМИ при участии президента БФ "Развитие Украины" Рината Ахметова и директора фонда Анатолия Заболотного.