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Захваченных украинских моряков доставили в СИЗО "Лефортово" в Москве

15:10, 30 ноября 2018
Общество
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Конвоирование украинских моряков / REUTERS

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Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Когершын Сагиева, которая посетила украинских моряков в "Лефортово", там же ей рассказали о госпитализации троих пострадавших, сообщает "Дождь".

В изоляторе уточнили, что захваченных моряков переодели в тюремную одежду, "так как находиться в военной форме иностранного государства в "Лефортово" запрещено".

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. После обстрелов и штурма российским спецназом в плен попали все 24 украинца, находившиеся на судах.

Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

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Теги: #Москва#СИЗО#украинские моряки