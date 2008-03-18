В группе ВИА Гра появилась третья солистка (фото)

Место Веры Брежневой в поп-группе ВИА Гра заняла 22-летняя победительница конкурса «Мисс Россия-2006» Татьяна Котова.

С тех пор как из ВИА Гры в июле прошлого года ушла Вера Брежнева на ее место прочили и экс-солистку Надю Грановскую, экс-«блестящих» Анну Семенович и Ксюшу Новикову, а также «фабрикантку» Юлию Паршуту.

До начала этого года продюсеры Дмитрий Костюк и Константин Меладзе еще ожидали возвращения в коллектив Веры Брежневой, которая брала творческий отпуск. Но после того, как Вера стала ведущей телепрограммы «Магия десяти», надежд на ее возвращение не осталось.

«Мы все были рады за Веру и пожелали ей творческих успехов», – говорит Дмитрий Костюк. – «И с начала этого года начали рассматривать резюме претенденток на ее место. Желающих попасть в прославленную группу оказалось немало».

Перебрав сотни вариантов, продюсеры остановили свой выбор на 22-летней Татьяне Котовой.

«У Татьяны потенциал настоящей артистки», – говорит Дмитрий. – «Она подружилась с Альбиной и Меседой и уже снялась в новом клипе. Волновалась, естественно, но справилась со своей задачей хорошо. Сейчас Таня активно занимается вокалом с преподавателями. Думаю, у нее все получится».

Татьяна Котова родилась 3 сентября 1985 года в поселке Шолоховский Белокалитвинского района Ростовской области. Окончила экономический факультет Южного федерального университета по специальности «антикризисное управление». Имеет титулы «Ростовская красавица-2006» и «Мисс Россия-2006».

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