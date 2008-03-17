Задача правительства - вернуть украинцев, работающих за границей

Украина подписала соглашения о взаимном урегулировании и упорядочении трудовых миграционных потоков уже с 12 странами - Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Вьетнамом, Латвией, Литвой, Ливией, Молдовой, Польшей, Португалией, Россией и Словакией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики, об этом заявила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сегодня на семинаре, который проводят Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине и Министерство труда и социальной политики в рамках реализации проекта Европейского Союза и Шведского Агентства по вопросам международного сотрудничества и развития (Sida) “Противодействие торговле людьми в Украине и Молдове”.

“К завершающему этапу приближается процесс заключения Соглашения между Украиной и Испанией о взаимном урегулировании и упорядочении трудовых миграционных потоков. Продолжается работа по заключению международных соглашений в сфере трудоустройства с Грецией, Грузией, Италией, Румынией и Венгрией”, – сказала Л.ДЕНИСОВА.

По данным Минтруда, сейчас за границей работает 3-3,5 миллиона украинцев. “В основном они выехали за пределы Украины, воспользовавшись услугами туристических агентств. И только 2% граждан – а это немного более 60 тыс. человек - ежегодно трудоустраиваются за границей при содействии субъектов хозяйствования, которые предоставляют посреднические услуги по трудоустройству за границей”, - добавил заместитель министра труда и социальной политики Виктор ИВАНКЕВИЧ.

Он подчеркнул, что политика в сфере регуляции трудовой миграции рассматривается правительством как составляющая государственной политики в сфере занятости населения и должна в первую очередь решаться через формирование мобильного внутреннего рынка труда, усиление мотивации к легальной занятости.

Заместитель министра отметил, что первоочередной задачей правительства является внедрение политики возвращения граждан Украины – трудовых мигрантов на Родину. По его словам, на сегодня уже существует Программа обустройства лиц из числа зарубежных украинцев, которые возвращаются в Украину, на период до 2010 года.