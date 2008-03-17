Луценко: за два месяца в Крыму прошло 540 арестов

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО надеется, что до конца этого года будут окончательно разгромлены остатки крымских организованных преступных группировок «Башмаки» и «Сейлем».

Как передает УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня журналистам в Симферополе, что «речь идет об окончательной зачистке». «Нас интересуют и руководители, и исполнители», - сказал министр.

Он напомнил, что на днях был задержан депутат Сакского районного совета Теймураз ТАТАРАШВИЛИ, которого в милиции считают активном членом банды «Сейлем». «Что интересно, из 540 арестов, которые произошли за два месяца в Крыму, только по этому киевские защитники прав человека моментально приехали поинтересоваться, за что его задержали. А наш «любимый» с Геннадием Геннадиевичем (МОСКАЛЕМ – УНИАН) персонаж - депутат крымского парламента, который обоснованно подозревается в лидерстве этого преступного формирования, в телефонных разговорах криком кричит: «Я столько денег плачу ментам, почему меня не предупредили об этом аресте!», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, на днях, по словам министра, планируется задержание еще одного депутата, "причастного к организации и исполнению ряда заказных убийств с использованием огнестрельного оружия". «На сегодняшний день задержан один из его соучастников. Буквально в ближайшие дни мы проведем соответствующую операцию», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что все это продолжение работы, начатой в 2005-2006 годах. Были задержаны 24 участника группировки «Сейлем», к настоящему моменту они уже получили различные сроки заключения.

По словам министра, в розыске также находятся 4 активных участника группировки «Башмаки». Ю.ЛУЦЕНКО пообещал, что они «в ближайшее время будут также задержаны».

Как сообщал УНИАН, в 1990-х годах две наиболее мощные организованные преступные группировки - "Башмаки" и "Сейлем" - вели между собой ожесточенную борьбу за раздел сфер криминального влияния на полуострове. Кроме того, в Крыму действовали еще ряд группировок. С 90-х годов в Крыму осталось не расследованными более 230 "расстрельных дел".

В начале марта 2008 года в Киеве был задержан объявленный в розыск депутат Верховной Рады Крыма Рувим АРОНОВ, которого в милиции считают одним из лидеров ОПГ «Башмаки». По данным милиции, он возглавлял «звено экономического основания» в этой банде. Суд выдал санкцию на арест депутата. По данным правоохранительных органов, Р.АРОНОВ в составе организованного преступного формирования «Башмаки» привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности «заказных», с использованием огнестрельного оружия на территории Автономной Республики Крым и других регионов Украины.