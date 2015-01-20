В Минобороны рассказали об эвакуации раненых "киборгов": После двухдневного боя решили идти на прорыв

Во время эвакуации раненых из Донецкого аэропорта погиб украинский боец.

Об этом советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик написал на своей странице в Facebook.

По словам Будика, «сегодня ночью провели спецоперацию по эвакуации ребят из 93-й ОМБР».

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«Во время контратаки в ДАП была повреждена БМП. Бойцы покинули машину и, продолжая бой, закрепились в обороне в районе Веселое. Двое суток вели бой, израсходовали боекомплект. Возникла реальная угроза окружения. Было принято решение идти на прорыв к своим. При взаимодействии артиллерии и прикрытия ребята вышли к Опытному», - сообщил Будик и добавил: «Увы, не без потерь, один боец погиб. Спасибо всем, кто принял участие в спасении наших ребят. Наши ребята - Герои с большой буквы».