39 семьям героев Небесной Сотни выделили земельные участки

Об этом сообщается на сайте Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

По данным территориальных органов Госземагентства, по состоянию на январь 2015 года всего с ходатайствами на получение разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков в собственность обратились члены 43 семей, которые утратили близких во время событий на Майдане.

«На сегодняшний день специалисты землеустроительной службы продолжают готовить земельные массивы, которые можно будет использовать для обеспечения наделами всех защитников Родины, в том числе членов семей погибших героев Небесной Сотни, которые изъявят желание получить земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства, строительства, обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, садоводства, индивидуального дачного строительства», - говорится в сообщении.

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По данным департамента землеустройства, использования и охраны земель Госемагентства, на начало 2015 года общее количество граждан – членов семей, которые утратили близких во время событий на Майдане и имеют право на бесплатное получение земельных участков в собственность из земель запаса сельхозназначения государственной собственности, составляет 145 человек.

Больше всего таких граждан во Львовской (45 человек) и Киевской (22 человека) областях.

На сегодняшний день территориальные органы земельных ресурсов уже приняли 16 решений о предоставлении в собственность земельных участков гражданам – членам семей, которые утратили близких во время событий на Майдане.

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Раньше также сообщалось, что осенью прошлого года Главное управление Госземагентства в Днепропетровской области утвердило проект землеустройства по выделению земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства отцу героя Небесной Сотни Сергея Нигояна, который погиб на Майдане 22 января 2014 года. Земельный участок выделен в родном селе Сергея на территории Березановского сельского совета Солонянского района, отметили в Госземагентстве.