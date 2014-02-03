Киевский композитор посвятил два произведения памяти Сергея Нигояна

Известный киевский композитор Валентин Сильвестров посвятил два музыкальные произведения памяти погибшего активиста Сергея Нигояна, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу издательства "Дух и литера"

Произведения получили название "....І вам слава, сині гори" и "Со святими упокой...". Музыку написано на стихи Тараса Шевченко, которые Нигоян читал на Майдане Независимости.

Следует отметить, что в одном из последних интервью Сильвестров говорил об обостренном нравственном чувстве молодежи.

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"Страшно подумать, что юбилей Шевченко этого года будут отмечать те, кто косвенно или прямо связан с гибелью Сергея Нигояна. Ведь истинный смысл того, о чем писал Шевченко, отражен в жизни таких как Сергей, а также в тех произведениях, которые посвятил ему композитор", - отмечается в сообщении.

Напомним, в честь другого погибшего активиста Юрия Вербицкого назовут одну из горных вершин Кавказа.