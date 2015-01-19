"Товар временно не продается": в оккупированной Керчи завешивают баннерами пустые прилавки (фоторепортаж)

В сети появились фотографии, на которых видно, что в двух разных супермаркетах Керчи пустые полки завешивают баннерами, сообщает Керчь.ФМ.

Жительница Керчи рассказала, что ее очень удивило, что пустые полки начали завешивать баннерами. Также, что в магазинах много пустых полок и нет товара, а даже если он есть то купить нельзя.

«Зашла в магазин, а там много пустых полок, а в другом магазине написано на многих товарах «Товар временно не продается», и так уже не первый день», - говорит она.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму парализована работа рынков

Возмутило керчанку и то, что в магазине отсутствуют напечатанные ценники.

«Меня удивило то, что в таком большом супермаркете все ценники практически написаны от руки. А на кассе цены и вовсе могут не соответствовать», - заявила женщина.

Также она отметила, что в некоторых керченских супермаркетах не продают алкоголь, а если продают, то только на одной кассе.

Напомним, как ранее сообщалось, в Керчи также продают некачественные продукты по высоким ценам.