В панике из-за рубля россияне смели «все, что смогли найти и унести» с полок магазинов (фото)

В ночь на четверг, 18 декабря, в России прошел второй ночной массовый шопинг: жители страны смели все ценные товары с полок магазинов, а новые товары не спешат появляться на прилавках, пишет Новое Время.

"Еще вчера все социальные сети пестрили фотографиями диких очередей и давки в магазинах, а сегодня мы видим пустые полки. За несколько дней паники народ скупил все ценное из магазинов электроники, мебели и одежды. Все, на что не успели поднять цены. Все, что смогли найти и унести", - пишет в своем блоге фотограф Илья Варламов.

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По его словам, ночью четверга в российских торговых центрах либо отсутствовал товар, либо на него уже установили новые цены. «В М-Видео, например, сегодня в полночь подняли цены на 60%. Ценники переписать еще не успели, так что надо уточнять на кассе. Народ сначала радуется недорогому гаджету, бежит на кассу, а там ему говорят: "Извините, но цена изменилась", - рассказал блогер.

Варламов добавил, что продавцы признались ему, что не спешат обновлять ассортимент витрин и прилавков, так как ждут повышения цен.

"Очередей таких как вчера и сегодня днем уже нет. Есть ли паника? Есть", - подытожил россиянин.