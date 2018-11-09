Дело Стерненко забрали из Одессы из-за подозрений в связях между нападающими и правоохранителями - Луценко

Генпрокурор Луценко уверен, что нападавшие на Стерненко будут наказаны, а что касается заказчиков, то "надо еще работать".

Дело в отношении последнего нападения на председателя общественной организации "Небайдужі" и бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко забрали из Одессы и передали в Киев.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ТСН.

"Его дело забрано из Одессы в силу подозрения в определенных коррумпированных и личных связях между нападавшими и отдельными правоохранителями. Поручено центральному аппарату следствия Службы безопасности Украины", - рассказал он.

Луценко добавил, что он уверен в том, что нападавшие на Стерненко будут наказаны, а что касается заказчиков, то "надо еще работать".

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 24 мая в полицию поступила информация о том, что в Одессе на улице Фонтанская дорога совершено нападение на активиста Стерненко. Он доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки. На месте происшествия полицейские обнаружили тело одного из предполагаемых злоумышленников, который скончался от колото-резаных ран.

Сам 23-летний Стерненко заявил: нападение произошло возле дома, в котором он проживает, и куда направлялся со своей спутницей. Позднее сообщили о еще одном установленном участнике конфликта, у которого также колото-резаные ранения. По предварительным данным, у всех троих, в том числе, Стерненко – раны, нанесенные одним и тем же ножом.

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Открыты три уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), по ч. 1 ст. 15 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Позднее активист заявил, что находится в Киеве, где проходит лечение, так как из одесской больницы он выписан «задним числом». Он также акцентировал, что настаивает на изменении подследственности, так как не доверяет объективности местных правоохранителей.

Напомним, 1 мая в Одессе злоумышленник стрелял в Стерненко из пистолета с резиновыми пулями, тогда он получил ранение в верхнюю часть шеи. При этом активист догнал пытавшегося скрыться злоумышленника, а очевидцы помогли связать подозреваемого, который оказался ранее судимым уроженцем Казахстана, получившим в 2003 году украинское гражданство. Открыто уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ – покушение на умышленное убийство.

7 февраля неизвестные напали на Стерненко, избив его битой, к которой было прикреплено что-то режущее. В результате ему порезали ногу и куртку. Было открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Тогда потерпевший связывал нападение со своей активной общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Летнего театра.