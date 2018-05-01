Одесский активист Стерненко рассказал подробности о человеке, который в него стрелял

По словам Стерненко, его обидчик не имеет аккаунтов в социальных сетях, а при задержании пытался уничтожить сим-карту и свой мобильный.

Злоумышленником, который 1 мая в Одессе стрелял в бывшего лидера местного "Правого сектора" Сергея Стерненко, является уроженцем Казахстана.

Об этом сам активист написал на своей странице в Facebook.

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"Установлена личность криворукого недокиллера, который сегодня стрелял в меня. Это Баймукашев Абзал Амангалиевич. Уроженец Казахстана. 39 лет. В 2003 г. получил украинское гражданство. Ранее уже отсидел 4 с половиной года за разбойное нападение и незаконное хранение оружия. Проживал на пр-те Свободы в поселке Черноморка в районе Одессы", - рассказал он.

По словам Стерненко, его обидчик не имеет аккаунтов в социальных сетях, а при задержании пытался уничтожить сим-карту и свой мобильный.

"Выстрелы совершал в меня и мужчину, который пытался его схватить во время бегства из переделанного стартового пистолета", - добавил он.

По мнению активиста, задержанный является или исполнителем чьего-то заказа из-за его гражданской деятельности, или имел "идейные" соображения - "продемонстрировать акт убийства активиста с патриотическими взглядами".

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10.00 в Одессе злоумышленник стрелял из пистолета с резиновыми пулями в Стерненко.

Покушение было совершено, когда он вместе со своей спутницей вышел из дома. Молодые люди направлялись к автомобилю, сзади подбежал неизвестный и начал стрелять в Стерненко, целясь в затылок. Мужчина получил ранение в верхнюю часть шеи. Несмотря на ранения, он начал преследование неизвестного, который пытался убежать. Активист догнал злоумышленника, а очевидцы происшествия помогли связать подозреваемого.

Напомним, вечером 7 февраля 2018 года неизвестные напали на Стерненко, побив предметом, похожим на биту, к которой, вероятно, было прикреплено что-то острое. В результате ему порезали ногу и куртку. Было открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч.1 ст.125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Тогда пострадавший связывал нападение со своей активной общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Летнего театра.