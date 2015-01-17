В Запорожье будут судить обвиняемого в госизмене экс-офицера ВСУ
13:25, 17 января 2015Общество
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Прокуратура Запорожской области направила в Жовтневый райсуд Запорожья обвинительный акт в отношении бывшего офицера Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В Запорожье будут судить экс-офицера ВСУ \ УНИАН
Он обвиняется в том, что за денежное вознаграждение передавал третьим лицам документы, представляющие военную и государственную тайну.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, собранными доказательствами следователями управления СБУ в области доказан факт попытки бывшим военнослужащим передать секретную информацию представителям другого государства, которое содействует деятельности террористической организации «ДНР».
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