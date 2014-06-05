В отношении бывшего главы «Украэроруха» завели дело за госизмену

По словам временно исполняющего обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского, во время избирательной кампании Юрий Чередниченко «слил» информацию боевикам относительно доставки избирательных бюллетеней в Донецкий аэропорт.

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«Мы знаем, что эта информация официальная - СБУ уже возбудила дело за государственную измену - он «слил» информацию, на каком самолете бюллетени будут в Донецком аэропорту», - сказал Сергей Пашинский.

Он заявил, что требует от правоохранительных органов срочно арестовать Юрия Чередниченко.

Напомним, 25 мая в районе аэропорта Донецка террористами было совершено нападение на несколько машин, которые перевозили бюллетени для президентских выборов.

29 мая Министерство инфраструктуры сообщило, что отстранило от исполнения обязанностей председателя Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») Юрия Чередниченко на время проверки хозяйственной деятельности предприятия.