На Харьковщине мобилизуют на тысячу человек больше, чем планировалось

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель военного комиссара Харьковского облвоенкомата Юрий Калгушкин.

«За последних 4 дня у нас плановое задание с 1,5 тысяч увеличилось до более 2,5 тысяч. Потому я не могу сейчас сказать, что во время проведения мобилизации у нас это будет окончательная цифра», - сказал Калгушкин, добавив, что Харьковская область должна также поставить около 100 единиц техники.

Читайте такжеНа Харьковщине появятся дополнительные блокпостыПо его словам, в армию будут призываться военнообязанные лица в возрасте от 20 до 60 лет, в первую очередь те, кто уже имеет военно-учетную специальность. Калгушкин отметил, что по специальностям будут мобилизовываться водители категорий С и D, гранатометчики, снайперы, стрелки, из офицерского состава – специалисты по обеспечению зенитно-ракетных комплексов, системы противовоздушной обороны, системы обеспечения авиации.

Как сообщал УНИАН, 13 января региональный медиа-центр Минобороны сообщил, что в Харьковской области в рамках очередной, четвертой, волны мобилизации, которая начнется с 20 января, планируется призвать более 1,5 тыс. военнообязанных и 80 единиц автомобильной или специальной техники.

Справка УНИАН. Мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и будет длиться с января по август. Первый начнется 20 января и будет длиться 90 дней, второй – ориентировочно с апреля и будет длиться 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продлится на протяжении 60 дней.

В рамках очередной волны мобилизации в ряды Вооруженных сил будут призваны танкисты, артиллеристы, десантники, пехотинцы, связисты, ремонтники, водители, механики различных систем вооружения, специалисты по вопросам логистики, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической, радиационной защиты.

На протяжении года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.

Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную воинскую службу.

В 2014 году было проведено три волны мобилизации.