На Харьковщине мобилизуют на тысячу человек больше, чем планировалось

09:49, 16 января 2015
Общество
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В Харьковской области на четвертую волну мобилизации план призыва увеличили до 2,5 тысяч человек.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель военного комиссара Харьковского облвоенкомата Юрий Калгушкин.

«За последних 4 дня у нас плановое задание с 1,5 тысяч увеличилось до более 2,5 тысяч. Потому я не могу сейчас сказать, что во время проведения мобилизации у нас это будет окончательная цифра», - сказал Калгушкин, добавив, что Харьковская область должна также поставить около 100 единиц техники.

Читайте такжеНа Харьковщине появятся дополнительные блокпостыПо его словам, в армию будут призываться военнообязанные лица в возрасте от 20 до 60 лет, в первую очередь те, кто уже имеет военно-учетную специальность. Калгушкин отметил, что по специальностям будут мобилизовываться водители категорий С и D, гранатометчики, снайперы, стрелки, из офицерского состава – специалисты по обеспечению зенитно-ракетных комплексов, системы противовоздушной обороны, системы обеспечения авиации.

Как сообщал УНИАН, 13 января региональный медиа-центр Минобороны сообщил, что в Харьковской области в рамках очередной, четвертой, волны мобилизации, которая начнется с 20 января, планируется призвать более 1,5 тыс. военнообязанных и 80 единиц автомобильной или специальной техники.

Справка УНИАН. Мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и будет длиться с января по август. Первый начнется 20 января и будет длиться 90 дней, второй – ориентировочно с апреля и будет длиться 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продлится на протяжении 60 дней.

В рамках очередной волны мобилизации в ряды Вооруженных сил будут призваны танкисты, артиллеристы, десантники, пехотинцы, связисты, ремонтники, водители, механики различных систем вооружения, специалисты по вопросам логистики, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической, радиационной защиты.

На протяжении года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.

Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную воинскую службу.

В 2014 году было проведено три волны мобилизации.

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