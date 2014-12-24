В Минобороны назвали основные пункты мобилизации-2015: три волны без срочников в АТО

Об этом сегодня, 24 декабря, сообщила во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Виктория Кушнир.

Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу. Но в зону проведения антитеррористической операции ни один срочник не будет направляться. Новобранцы пройдут подготовку в пяти учебных центрах Вооруженных Сил Украины в городах Полтава, Житомир, Васильков, пгт Десна и Старичи, после чего полностью заменят военнослужащих срочной службы в пунктах постоянной дислокации воинских частей вне зоны АТО.

Новая волна мобилизации Вооруженных Сил Украины и других военных формирований будет проводиться равномерно по всей территории Украины. При этом будет учтен опыт прошлых этапов мобилизации.

Читайте такжеУкраина-2015: мобилизация, призыв, оборонный бюджет и другие итоги заседания СНБОПервый этап частичной мобилизации в 2015 году начнется 20 января и продлится 90 дней. Второй и третий этапы начнутся, соответственно, в апреле и июне и продлятся 60 дней.

Под очередную волну мобилизации будут подпадать те же категории граждан, что и под третью-вторую-первую очереди мобилизации. Это военнообязанные запаса в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют военно-учетные специальности Сухопутных войск, а именно: танкисты, артиллеристы, десантники, пехотинцы, связисты, ремонтники, водители, механики различных систем вооружения, специалисты по вопросам логистики, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической, биологической защиты и т.д.

Заблаговременное проведение мобилизации позволит провести основательное обучение военнослужащих ведению современных боевых действий.

Мобилизованы пройдут обязательную 25-дневную подготовку на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины, где с ними будут заниматься штатные инструкторы, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в зоне АТО. После этого с ними произойдет боевое слаживание в составе подразделения, которое также продлится 25 дней.

Только после окончания учебы, боевого слаживания и обеспечение всем необходимым снаряжением, оружием и военной техникой мобилизированные будут направлены для выполнения задач.