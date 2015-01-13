На Харьковщине мобилизуют более 1,5 тысяч военнообязанных

Об этом сообщили УНИАН в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины с ссылкой на заместителя военного комиссара Харьковского облвоенкомата Юрия Калгушкина.

По его данным, на сегодняшний день в области завершилась подготовка к проведению призыва военнообязанных и поставке транспортных средств для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и других воинских формирований в рамках очередной волны мобилизации.

«К этому времени военнослужащие районных военкоматов, расположенных в регионе, уточнили списки состоящих на учете. Также мои подчиненные согласовали с местными органами самоуправления, лечебными учреждениями и социальными службами порядок совместных действий в январе-феврале 2015 года. Планируется, что в ходе 4-й волны мобилизации, которая начнется 20 января, мы призовем свыше 1,5 тысячи новобранцев и поставим в армию около 80 единиц автомобильной или специальной техники», - сказал Калгушкин.

Читайте такжеСтало известно, кого не коснется четвертая волна мобилизации (инфографика)Он подчеркнул, что главное отличие проведения четвертой волны мобилизации от предыдущих в том, что призывников будут направлять не в воинские части, как прежде, а в учебные центры для переподготовки, и только потом – будут распределять по подразделениям. Таким образом, военнослужащие будут лучше подготовлены в профессиональном и морально-психологическом отношении.

Как сообщал УНИАН, мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и продлится с января по август.

Первый начнется 20 января и будет длиться 90 дней, второй – ориентировочно с апреля и будет длиться 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продлится в течение 60 дней.

В рамках очередной волны мобилизации в ряды Вооруженных сил будут призваны танкисты, артиллеристы, десантники, пехотинцы, связисты, ремонтники, водители, механики разных систем вооружения, специалисты по вопросам логистики, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической, радиационной защиты.

В течение года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.

Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.

В 2014 году были проведены три волны мобилизации.