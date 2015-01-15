Опубликовано еще одно видео расстрела боевиками автобуса под Волновахой

На записи, начиная с 1 минуты 12 секунд, видно как начался обстрел и снаряд взорвался прямо возле пассажирского автобуса. Далее машина, из которой велась съемка разворачивается и уезжает с места происшествия. Далее мужской голос, разговаривая по телефону, сообщает, что снаряды разрывались прямо на блокпосту.

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Таким образом, данное видео опровергает заявления, в которых звучали обвинения в сторону украинских военных, что это якобы они обстреляли автобус.

Как сообщал УНИАН, 13 января под Волновахой боевики обстреляли блокпост сил АТО. В это время на блокпосту находился пассажирский автобус. В результате на месте происшествия погибли 10 человек, еще 18 - получили ранения. По состоянию на вечер 14 января, количество жертв возросло до 13 человек.