Харьковские патрульные два часа отговаривали мужчину от самоубийства (фото)

Мужчина грозился спрыгнуть с 7-го этажа многоэтажного жилого дома.

В Московском районе Харькова мужчина вылез на подоконник многоэтажки и грозился спрыгнуть. Это произошло около 11:30 на улице Тракторостроителей, 124.

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По информации пресс-службы патрульной полиции Харькова, по указанному адресу оперативно прибыли патрульные полицейские и сотрудники ГСЧС.

В результате переговоров спасателям и патрульным удалось отговорить мужчину от самоубийства.

Как передает 057.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчина был недоволен своей жизнью и поссорился с родственниками.

У него были признаки опьянения. Харьковчанина передали сотрудникам бригады "скорой помощи".