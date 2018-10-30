Харьковские патрульные два часа отговаривали мужчину от самоубийства (фото)
17:29, 30 октября 2018Общество
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Мужчина грозился спрыгнуть с 7-го этажа многоэтажного жилого дома.
Мужчина хотел спрыгнуть с 7-го этажа \ @H_Saltovka
В Московском районе Харькова мужчина вылез на подоконник многоэтажки и грозился спрыгнуть. Это произошло около 11:30 на улице Тракторостроителей, 124.
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По информации пресс-службы патрульной полиции Харькова, по указанному адресу оперативно прибыли патрульные полицейские и сотрудники ГСЧС.
В результате переговоров спасателям и патрульным удалось отговорить мужчину от самоубийства.
Как передает 057.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчина был недоволен своей жизнью и поссорился с родственниками.
У него были признаки опьянения. Харьковчанина передали сотрудникам бригады "скорой помощи".
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