Выходные в декабре 2018: какие рабочие дни переносятся на субботу

В 2018 году в целом у украинцев пять рабочих суббот.

Календарь выходных на 2018 год предусматривает пять переносов рабочих дней на субботы, два из которых будут у украинцев в декабре.

В частности, в декабре украинцев ждут две рабочие субботы: 22 декабря - вместо понедельника, 24 декабря, и 29 декабря - вместо понедельника, 31 декабря.

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Согласно решению Кабмина, рекомендуется перенести в 2018 году рабочие дни:

- в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня – с пятницы, 9 марта, на субботу 3 марта;

- в связи с Днем труда – с понедельника, 30 апреля, на субботу, 5 мая;

- в связи с празднованием Дня Конституции Украины – с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня;

- в связи с Рождеством Христовым - с понедельника, 24 декабря, на субботу, 22 декабря;

- с понедельника, 31 декабря, — на субботу, 29 декабря.