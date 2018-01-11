Выходные в Украине в 2018 году: Кабмин утвердил перенос рабочих дней

Правительство одобрило решение о переносе рабочих дней в 2018 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабинета министров Украины.

Согласно решению, правительство рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2018 году рабочие дни:

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в связи с празднования 8 марта Международного женского дня - с пятницы, 9 марта - на субботу 3 марта;

в связи с Днем труда - с понедельника, 30 апреля - на субботу, 5 мая;

в связи с празднованием Дня Конституции Украины - с пятницы, 29 июня - на субботу, 23 июня.

в связи с Рождеством Христовым - с понедельника, 24 декабря на субботу, 22 декабря;

Также Кабмин предлагает перенести рабочий день с понедельника, 31 декабря - на субботу, 29 декабря.

«Перенос рабочих дней не повлечет уменьшения продолжительности рабочего времени в течение года, объемов производства и поступлений налоговых и обязательных платежей в бюджеты всех уровней и при этом будет способствовать созданию благоприятных условий для празднования в 2018 году 8 марта - Международного женского дня, 1 мая - Дня труда, 28 июня - Дня Конституции Украины, 25 декабря - Рождества Христова и в 2019 году 1 января - Нового года, а также позволит гражданам заранее планировать время отдыха», - подчеркнули в Минсоцполитики.