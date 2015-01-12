Кириленко заявил, что Минкульт готов способствовать сносу памятников Ленину

Об этом заявил Министр культуры Украины Вячеслав Кириленко, передает ZN.UA.

Он уверяет, что государство не будет противодействовать, а наоборот, будет всячески способствовать общественным инициативам, направленным на очищение Украины от реликтов тоталитарного прошлого.

"Многочисленные памятники, бюсты и другие подобные памятники одиозным деятелям тоталитарного режима, которые к тому же отсутствуют в Государственном реестре недвижимых памятников Украины, не являются объектами культурного наследия ни национального, ни местного значения. Поэтому под охрану со стороны государства они не подпадают", - сказал Кириленко.

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Кроме того, по словам Кириленко, Министерство культуры будет инициировать вывод из Государственного реестра недвижимых памятников Украины всех указанных там памятников, связанных с коммунистическими деятелями.

За последний год в Украине демонтировали 504 памятников Ленину. По подсчетам Украинского института национальной памяти, на сегодня в Украине остается еще более 1700 памятников.