За год в Украине снесли 504 памятника Ленину

Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти (УИНП), передает радио "Свобода". По подсчетам института, на сегодня в Украине остается еще более 1700 памятников Ленину, на момент распада СССР в Украине было свыше 5500 памятников.Читайте такжеВ Харькове снесли самый большой в Украине памятник Ленину (фото, видео)

По словам председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, памятники эпохи тоталитаризма редко ликвидируют законным путем.

"В основном это происходит стихийно, в революционное время. Так было в 1989-1990-е в Восточной Европе и в Западной Украине. Но теперь, думаю, что "революционную инициативу" должно перехватить государство и довести дело избавления Украины от остальных тоталитарных памятников до завершения", - считает историк.

8 декабря 2013 года снесли памятник Ленину в центре Киева. После этого начался "ленинопад" по всей стране. Среди лидеров "ленинопада" - Хмельницкая и Винницкая области, отмечают в УИНП.