В Авдеевке несколько снарядов попали в коксохимический завод

Как сообщили местные жители, повреждено здание заводоуправления, в частности осколками - четвертый и шестой этажи, передает hromadske.tv.

Кроме того, снаряды попали в коксовый цех и цех сероочистки.

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Справка УНИАН: Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса группы "Метинвест".