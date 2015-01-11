В Авдеевке несколько снарядов попали в коксохимический завод

19:12, 11 января 2015
Общество
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Во время обстрела Авдеевки Донецкой области из «Града», несколько снарядов попали в коксохимический завод.

hromadske.tv

Как сообщили местные жители, повреждено здание заводоуправления, в частности осколками - четвертый и шестой этажи, передает hromadske.tv.

Кроме того, снаряды попали в коксовый цех и цех сероочистки.

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Справка УНИАН: Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса группы "Метинвест".

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