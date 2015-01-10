В Северодонецк доставили 300 тонн гуманитарной помощи из Казахстана
15:15, 10 января 2015Общество
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В Северодонецк прибыла гуманитарная помощь из Казахстана.Всего прибыло 300 тонн гуманитарного груза.
Гуманитарная помощь состоит в основном из продуктов питания \ УНИАН
В ближайшее время в областной госадминистрации начнется встреча чрезвычайного и полномочного посла Казахстана Заутбека Турисбекова, первого заместителя главы ГСЧС Украины Анатолия Бойко и председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, передает 112 Украина.
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Гуманитарная помощь состоит в основном из продуктов питания: тушенки, сахара, гречневой крупы.
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