В Северодонецк доставили 300 тонн гуманитарной помощи из Казахстана

В Северодонецк прибыла гуманитарная помощь из Казахстана.Всего прибыло 300 тонн гуманитарного груза.

В ближайшее время в областной госадминистрации начнется встреча чрезвычайного и полномочного посла Казахстана Заутбека Турисбекова, первого заместителя главы ГСЧС Украины Анатолия Бойко и председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, передает 112 Украина. Читайте такжеВ Украину прибыл гуманитарный груз из Польши Гуманитарная помощь состоит в основном из продуктов питания: тушенки, сахара, гречневой крупы.

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