В Минобороны открыли Зал памяти защитников Украины (фоторепортаж)

На открытии присутствовали президент Украины, премьер-министр и духовенство.

В Министерстве обороны Украины при участии руководства страны открыли Зал памяти защитников Украины.

Как сообщает "112 Украина", на церемонии присутствовали родственники погибших украинских военных, президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов, духовенство.

На территории комплекса расположены: зал с книгой памяти погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины, стела с колоколом памяти и плац для проведения торжественных и церемониальных мероприятий.

Проект Комплекса подготовлено Центральным проектным институтом Министерства обороны Украины и построено военнослужащими Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины.

Колокол памяти изготовлены на пожертвования неравнодушных граждан.

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"Сегодня мы с вами начинаем новую традицию: поминание украинских героев. Героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы жил украинский народ. И не случайно, что эта традиция начинается в праздник Покрова Святой Богородицы, в День защитников Украины 14 октября", - отметил Порошенко.

Он добавил, что благодаря украинским воинам украинский народ есть и будет.

"Это благодаря им была остановлена российская агрессия, которая так дерзко началась. Это благодаря им Киев, Днепр, Львов, сотни городов, десятки тысяч сел и поселков имели возможность жить мирной жизнью", - добавил Порошенко.

Порошенко отметил, что сегодня погиб украинский военный Михаил Рыбак.

"Ударом колокола памяти чтим украинского героя. С сегодняшнего дня и навсегда каждое утро этот памятный колокол будет напоминать нам о доблестных и отважных героях. Вечная им память и слава!" – подытожил президент.

Напомним, 14 октября в Украине отмечают праздник Покровы Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского козачества. В Киеве в этот день за порядком будут следит более 6 тыс. правоохранителей. Также будет усилена охрана церковных учреждений.