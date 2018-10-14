Покров Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления на праздник

Не забудьте поздравить своих родных и близких с великим праздником - Покров Пресвятой Богородицы.

В воскресенье, 14 октября, все православные украинцы отмечают Покров пресвятой Богородицы. Этот праздник, как считается, появился более тысячи лет назад - в 910 году в Константинополе, и связан с явлением Богородицы. Само слово "покров" означает "покрывало".

В народной традиции этот день отмечал встречу осени с зимой. Связан с началом вечерних девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона. Название праздника также связывают с первым снегом, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов.

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Это великий праздник, с которым в народе связано немало примет и традиций. Не забудьте поздравить своих родных и близких с великим праздником - Покров Пресвятой Богородицы.

Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.

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Поздравляю и в Покров Пресвятой Богородицы желаю мира, счастья, благодати, радости, надежды и любви. Пусть укроет Богородица твою голову от злых и глупых мыслей, пусть не подступит к тебе ни зависть окружающих, ни злоба наших будней.

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Пусть в этот великий православный праздник все ваши обиды забудутся и уйдут туда, откуда они взялись. Впустите в свое сердце добро и любовь, ведь на свете вряд ли есть что-нибудь важнее. С праздником!

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Мы празднуем Покров Пресвятой Богородицы, а, значит, самое время поздравлять с окончательным вступлением холода в свои права и приближением зимы. В народе не зря говорят, что сегодня до обеда еще осень, а потом наступает зима. Пусть же эта зима пройдет у нас всех хорошо.

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Пусть Мать Божия укрывает вас своим покровом и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас. Появилась она в день покрова, явив свою любовь к людям так и всегда будет защищать нас.

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Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С праздником!

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Желаю, чтобы Божья Мать

Тебя всегда оберегала,

Чтоб не дала тебе страдать

И благодатью покрывала.

Чтоб светлый ангел вместе с ней

Ответил на твои молитвы,

Много дарил счастливых дней

И поддержал в житейских битвах.

***

На Покров Пресвятой Богородицы

Я желаю тебе всяких благ.

Чтоб добро возвращалось бы сторицей,

Получал бы возмездие враг.

Пребывай в замечательном здравии,

И иди себе с Богом вперед.

Жизнь свою, как захочешь, выстраивай,

И не знай ни забот, ни хлопот.

***

На день Покрова чудотворный

Хочу Вам счастья пожелать.

Работать в радость, плодотворно,

И никогда не унывать.

Пусть Богородица закроет

Вас от болезней и беды.

А все нечистое, плохое

Растает просто, словно дым.

***

Огромным благодатным счастьем

От Богородицы самой

Придет сегодня в одночасье

День славный Покрова, святой.

Пусть чудодейственный Покров

Вас осенит и успокоит,

Подарит счастье и любовь,

И жизнь без горестей устроит!