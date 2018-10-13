Климкин рассказал, что Минобразования будет делать с учителями на Закарпатье

Также он сказал, что никто не будет направлять на Закарпатье учителей из других регионов для преподавания в школах.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Министерство образования и науки не будет увольнять учителей на Закарпатье, а будет повышать их квалификацию для преподавания предметов на украинском языке.

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Об этом глава МИД сказал на пресс-конференции в Ужгороде, которая транслировалась в социальной сети Facebook Ужгородским пресс-клубом, после встречи с представителями венгерского меньшинства Закарпатья.

"Дело, конечно, и в новых пособиях, и в новых учебниках, но на самом деле в методиках. Увеличиваем часы в обучении учителей. Я сегодня сказал венгерской общине, вы же не ждите, что украиноведческие предметы кто-то приедет преподавать из Сумской или Черкасской области. Это должны делать те же учителя, просто историю Украины или географию Украины должны преподавать. Для этого мы их должны научить", - заявил Климкин.

"Поскольку, опять-таки, один из мифов, который здесь существует: а вот приедут учителя из Черкасской области, Сумской, совершенно другие, сядут и будут преподавать совершенно другие предметы. Нет, никто не собирается никого увольнять. Поэтому те же учителя, и Министерство образования сейчас планирует специальное повышения квалификации, специальные курсы. И смысл заключается, прежде всего, в замене методики более эффективной", - подчеркнул глава МИД.

В этой связи он сказал, что сейчас частично методики остаются постсоветскими.

"Вы приходите в первый класс как венгерский малыш, и вам там говорят - вот семь падежей, сложноподчиненные, сложносочиненные (предложения), с этого начинаем, а потом что-то изучим. И, конечно, дети дуреют... А, другое дело, начинать с каких-то игровых программ, начинать с мультиков", - заявил Климкин.