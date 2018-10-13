Порошенко призвал украинцев выйти завтра на Софийскую площадь и помолиться за автокефалию

Президент Петр Порошенко сообщил, что с таким предложением к нему обратилась группа уважаемых общественных лидеров.

Президент Петр Порошенко призвал украинцев завтра утром на Софийской площади помолиться за автокефалию украинской церкви.

Об этом он написал в Facebook.

«Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинской общине совместно помолиться 14 октября за Украину, ее армию и единую церковь, которую мы творим вместе», - написал он.

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Президент призвал всех неравнодушных украинцев завтра в 9.30 собраться на Софийской площади и помолиться за автокефалию украинской церкви.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода Вселенского патриархата было опубликовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

12 октября в УПЦ КП призвали епископат, духовенство и верующих УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку Объединительного собора.