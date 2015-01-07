В Рождественскую ночь боевики усилили обстрелы в зоне АТО - штаб

В ночь на Рождество боевики увеличили интенсивность обстрелов в зоне АТО.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"С 18 часов 15 минут и до 6 утра незаконные вооруженные формирования 15 раз обстреляли позиции наших военных", - подчеркивают в штабе.

Отмечается, что сначала боевики обстреляли из автоматических гранатометов Гранитное. Затем из стрелкового оружия, минометов и артиллерии семь раз вели огонь по населенному пункту Пески со стороны Донецка, Вольво-Центра и Спартака. Кроме этого под минометные обстрелы попали населенные пункты Тарамчук, Петровское, Водяное, Опытное и метеовышка аэропорта Донецк.

Читайте такжеНакануне Рождества боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО

"На Дебальцевском направлении с 22.25 до 22.30 прошли артиллерийские обстрелы в районе Чернухино. А из минометов бандиты обстреляли Ольховатку и Редкодуб", - сообщают военные.

Вместе с этим, в штабе отмечают, что провокации боевиков не помешали украинским военным встретить Рождество. Некоторые подразделения бойцов АТО даже посетили священнослужители.