ГПУ возбудила дело по факту ДТП в зоне АТО

В настоящее время установлено, что в результате этого трагического события погибли 13 и ранены еще 21 военнослужащий. Данные о пострадавших и погибших постоянно уточняются.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Напомним, 5 января 2015 года около 19-00 ч на отрезке трассы Киев-Довжанский произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли и получили травмы военнослужащие Национальной гвардии Украины.