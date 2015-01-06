ГПУ возбудила дело по факту ДТП в зоне АТО
12:53, 06 января 2015Политика
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По факту дорожно-транспортного происшествия в Донецкой области, в результате которого погибли военнослужащие, Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин).
В ДТП погибли 13 человек / hromadske.tv
В настоящее время установлено, что в результате этого трагического события погибли 13 и ранены еще 21 военнослужащий. Данные о пострадавших и погибших постоянно уточняются.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Читайте такжеПоявились первые фото с места трагического ДТП в зоне АТОРуководством Генеральной прокуратуры Украины ход следствия взят под личный контроль.
Напомним, 5 января 2015 года около 19-00 ч на отрезке трассы Киев-Довжанский произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли и получили травмы военнослужащие Национальной гвардии Украины.
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