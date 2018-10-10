Оккупантам не удастся скрыть преступления - Порошенко прокомментировал решение ЮНЕСКО о мониторинге в Крыму

Глава государства также убежден, что Россия не избежит ответственности за совершенные преступления на оккупированном полуострове.

Президент Петр Порошенко заявляет, что российским оккупантам не удастся скрыть свои преступления в Крыму от международного сообщества.

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Об этом глава государства написал в микроблоге Twitter. "Приветствую важное решение Исполнительного совета ЮНЕСКО о начале прямого мониторинга ситуации в Автономной Республике Крым и Севастополе", - отметил президент.

"Российской оккупационной власти не удастся скрыть свои преступления от международного сообщества. Как не удастся ей избежать и заслуженной ответственности. Крым - это Украина!" - подчеркнул Порошенко.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины, Исполнительный совет ЮНЕСКО принял уже десятый раз подряд решение о мониторинге ситуации в Крыму с момента оккупации Россией полуострова. "Решение было принято по результатам рассмотрения очередного доклада Генерального директора ЮНЕСКО, обнародованного накануне сессии, в котором констатируются грубые нарушения оккупационными властями свободы слова и СМИ, притеснения культурных и образовательных прав украинцев и крымских татар, факты разрушения объектов культурного наследия, в том числе Ханского дворца в Бахчисарае, внесенного в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, проведение незаконных археологических раскопок и т.д.", - подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНИАН, Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявило о начале первой фазы прямого мониторинга ситуации в оккупированном Россией Крыму. В октябре 2019 года гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле должен отчитаться о результатах мониторинга.