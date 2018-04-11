В ЮНЕСКО приняли важное решение для размещения мониторинговой миссии в Крыму – Климкин

19:57, 11 апреля 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Только что исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение в отношении Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за права образования, науки, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца. Не дадим оккупационным властям разграбить и уничтожить украинское достояние!" - заявил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 7 марта заместитель министра иностранных дел Украины, председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле обсудили перспективу введения прямого мониторинга ситуации с культурным и историческим наследием в результате оккупации Россией Крыма.

В феврале Украина передала ЮНЕСКО подробный анализ проблем, вызванных российской оккупацией Крыма.

Как отмечается на сайте Постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО, с начала оккупации полуострова исполнительным советом ЮНЕСКО подряд принято восемь решений «Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)». Эти решения позволили в течение четырех лет обеспечить закрепление проблематики оккупированного Крыма в перечне первоочередных вопросов повестки дня деятельности этого руководящего органа ЮНЕСКО, а также способствовали формированию комплексного мониторингового механизма ЮНЕСКО по ситуации с правами человека в АРК и Севастополе. Решения базируются на принятой 27 марта 2014 года резолюции Генеральной ассамблеи ООН 68/262 «Территориальная целостность Украины».

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Теги: #Крым#ЮНЕСКО