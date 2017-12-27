Чубаров: эксперты ЮНЕСКО должны посетить Ханский дворец в оккупированном Бахчисарае

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров считает, что эксперты ЮНЕСКО должны посетить Ханский дворец в оккупированном Бахчисарае. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время международной конференции "Крым 2014-2017: аннексированная культура".

Читайте такжеУничтожение оккупантами Ханского дворца в Крыму в Минкульте назвали нарушением международных конвенций"Я хочу сказать как член национальной делегации Украины в ЮНЕСКО: мы последние годы пытались сделать все для того, чтобы эта уважаемая организация непосредственно занялась ситуацией в Крыму", - заявил Чубаров. По его словам, "политизированность" усложняет такие попытки.

Чубаров подчеркнул, что эксперты ЮНЕСКО должны побывать в Бахчисарае и посетить Ханский дворец, где Россия проводит "реставрацию".

"Я не думаю, что мы должны говорить обо всем мониторинге, потому что Россия хочет любыми мониторингами попытаться легализовать кражу Крыма", - сказал он. Как отметил депутат, необходимо найти формат для посещения экспертами Бахчисарая.

Говоря о различных нарушениях прав Россией в оккупированном Крыму, в частности нарушениях в сфере охраны культурного наследия, министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что проводились встречи с представителями и с дирекцией ЮНЕСКО.

"Мы с каждым послом и с каждым делегатом, которые влияют на международные организации, держим в поле зрения эти вопросы", - сказал министр.

По словам Нищука, "мы добились вместе с ЮНЕСКО согласования того, чтобы осуществлялся мониторинг".

"Но комиссия, которая сейчас должна была создаваться - решения о ней еще нет окончательного. И это нас очень тревожит. Поскольку идут завершающие работы (по Ханскому дворцу - УНИАН) вопреки всем правилам реставрационных работ, с привлечением компаний, которые не лицензированы и никогда этим не занимались, которые не имеют права просто подходить к подобным объектам", - подчеркнул Нищук.

Кроме того, он добавил, что прокуратура "на очередные обращения и на определенные факты открыла уголовное производство по одному из дел", однако не уточнил, какого именно объекта касается дело.

Как сказала заместитель министра Тамара Мазур, речь идет об одном уголовном производстве прокуратуры АРК, в рамках которого рассматривается ряд фактов: незаконные археологические раскопки, незаконные реставрации и незаконное перемещение культурных ценностей из Крыма в Россию.

Как сообщал УНИАН, российская фирма во время "реставрации" Ханского дворца демонтировала и уничтожила конструктивные элементы исторического сооружения.

По информации бывшего председателя Республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдема Дудакова, побывавшего на месте проведения работ, "реставраторы" уничтожили все балки, которые являются объектом культурного наследия, часть из которых была вывезена, часть - распилена.

По словам Дудакова, по данным института "УкрНИИпроектреставрация", нужно было заменить только четыре балки, а "реставраторы" заменили 100%. Проект реставрации подготовила фирма "Кирамет" из Симферополя, генподрядчик - московская Atta-group. Обе фирмы не имеют опыта в сфере реставрации.