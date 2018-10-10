На Житомирщине из-за тяжелой болезни умер АТОшник (фото)
15:07, 10 октября 2018Общество
1222 0
Мельник умер в результате тяжелой и продолжительной болезни.
Участник АТО умер 8 октября / фото Цензор.НЕТ
В результате тяжелой и продолжительной болезни в городе Коростень Житомирской области умер Дмитрий Мельник, капитан, инструктор по парашютно-десантной подготовке 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, участник боевых действий на Востоке страны.
Читайте такжеУмер заслуженный артист Украины (фото, видео)
Военнослужащего похоронят в родном селе на Сумщине. У него осталась жена, передает Цензор.НЕТ.
Мельник учился в Харьковском высшем военном авиационном училище радиоэлектроники. В период с 2000 по 2005 годы проходил службу в Борисполе.
Как сообщал УНИАН, народная артистка Украины Неонила Крюкова умерла 5 октября в возрасте 74 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter