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На Житомирщине из-за тяжелой болезни умер АТОшник (фото)

15:07, 10 октября 2018
Общество
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Участник АТО умер 8 октября / фото Цензор.НЕТ

В результате тяжелой и продолжительной болезни в городе Коростень Житомирской области умер Дмитрий Мельник, капитан, инструктор по парашютно-десантной подготовке 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, участник боевых действий на Востоке страны.

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Военнослужащего похоронят в родном селе на Сумщине. У него осталась жена, передает Цензор.НЕТ.

Мельник учился в Харьковском высшем военном авиационном училище радиоэлектроники. В период с 2000 по 2005 годы проходил службу в Борисполе.

Как сообщал УНИАН, народная артистка Украины Неонила Крюкова умерла 5 октября в возрасте 74 лет.

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Теги: #АТО#смерть