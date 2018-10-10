На Житомирщине из-за тяжелой болезни умер АТОшник (фото)

Мельник умер в результате тяжелой и продолжительной болезни.

В результате тяжелой и продолжительной болезни в городе Коростень Житомирской области умер Дмитрий Мельник, капитан, инструктор по парашютно-десантной подготовке 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, участник боевых действий на Востоке страны.

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Военнослужащего похоронят в родном селе на Сумщине. У него осталась жена, передает Цензор.НЕТ.

Мельник учился в Харьковском высшем военном авиационном училище радиоэлектроники. В период с 2000 по 2005 годы проходил службу в Борисполе.

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