Портнов решил расторгнуть договор об управлении телеканалом NewsOne

Он сообщил, что больше "не будет иметь отношения к информационной, административной или другой деятельности телеканала".

Бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов заявил, что решил разорвать договор об управлении телеканалом NewsOne.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook. В частности, он заявил, что на "канале меняется собственник".

"На решение об изменении структуры собственности я повлиять не могу, и не считаю корректным высказываться по поводу его целесообразности и возможных последствий", - заявил Портнов.

"В связи с этим я инициировал расторжение договора об управлении NewsONE", - добавил он.

Также Портнов сообщил, что будет поддерживать связь с менеджментом канала и продолжит "его судебную и международную защиту до тех пор, пока он будет находиться в оппозиционной к власти риторике".

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"С сегодняшнего дня я больше не буду иметь отношения к информационной, административной или иной деятельности телеканала", - заявил Портнов.

Как сообщал УНИАН, 29 августа 2018 года стало известно, что Портнов получил в управление телеканал NewsOne.

Сегодня, 5 октября, нардеп Евгений Мураев сообщил, что его отец Владимир, который является владельцем украинского телеканала NewsOne, передал корпоративные права на канал депутату от Оппоблока Тарасу Козаку.

Вчера, 4 октября, Верховная Рада приняла постановление «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», в которой в частности просит СНБО аннулировать лицензии телеканала "112 Украина" и NewsOne.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что СНБО оперативно рассмотрит возможность введения санкций в отношении юридических лиц, которые имеют отношение к телеканалам "112 Украина" и NewsОne.